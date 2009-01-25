МОЗ підготувало ”медичний” розділ Держпрограми підготовки до ЧЄ-12

Міністерство охорони здоров’я підготувало розділ медичних заходів Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Євро-2012, затвердженої постановою Кабінету Міністрів №107 від 22 лютого 2008 р.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, у цій Програмі було враховано пропозиції Міністерства про фінансування з державного бюджету заходів, спрямованих на забезпечення своєчасності медичної допомоги під час перебування в Україні учасників Чемпіонату та уболівальників.

Зокрема, придбання автомобілів швидкої медичної допомоги (600 реанімобілів на суму 300 млн. грн.) для 6 приймаючих міст, 27 адміністративних центрів та центральних районних лікарень України. Також планується придбати навчально-тренувальне обладнання для навчання та підвищення кваліфікації медичного персоналу та працівників рятувальних служб з практичних навичок надання екстреної медичної допомоги.

В Програмі враховано пропозиції МОЗ щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя на території України під час проведення Чемпіонату. Цими заходами передбачено додаткове оснащення медичним обладнанням установ державної санітарно-епідеміологічної служби на загальну суму 65,4 млн. грн. для посилення державного санепіднагляду за водопостачанням, станом мереж каналізування, санітарної очистки в приймаючих містах, інші питання.

Міністерство, відповідно до вимог міжнародних експертів, опрацювало, узгодило та направило у визначений термін медичні концепції Приймаючих міст, матриці об’єктів медичної системи та мапи з графічним відображенням розташування цих об’єктів, які заплановано залучити під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Приймаючим містам МОЗ надіслало методичні рекомендації щодо плану реагування в сфері охорони здоров’я у зв’язку із заходами Євро-2012 за єдиною формою, зібрало відповідну інформацію та передало для інформування експертів УЄФА.

За участю місцевих органів охорони здоров’я МОЗ підготувало та направило до Мінтрансзв’язку перелік закладів охорони здоров’я, закріплених за окремими ділянками автомобільних доріг на адміністративних територіях України.

Також підготовлено проект Концепції Міністерства охорони здоров’я із забезпечення надання всіх необхідних медичних послуг під час проведення в Україні Євро-2012 з проектом відповідного розпорядження уряду.