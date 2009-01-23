У Харкові 2 лютого очікують на виконавчого директор УЄФА

До Харкова 2 лютого з інспекційною поїздкою прибуде виконавчий директор УЄФА Девід ТЕЙЛОР, експерти Європейського футбольного союзу та президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської ОДА, про це сказав заступник голови облдержадміністрації, І-й Віце-президент ФФУ Сергій СТОРОЖЕНКО.

"У найближчі дні в житті Харкова наступить дуже важлива, етапна подія, пов`язана з інспекційною поїздкою виконавчого директора УЄФА пана Девіда ТЕЙЛОРА, який планує особисто ознайомитися з ходом підготовки до проведення матчів Євро-2012 у Харківській області, - сказав С.СТОРОЖЕНКО.

За його словами, Д.ТЕЙЛОР вже побував у Донецьку і Києві, де зміг перевірити реальний стан справ і те, наскільки існуюча там ситуація відповідає рапортам експертів і звітам, направленим Україною в УЄФА. І-й Віце-президент ФФУ додав, що високий гість з УЄФА залишився задоволений побаченим і зараз збирається здійснити поїздку до Харкова, Дніпропетровська та Львова, а потім і до Польщі.

Заступник керівника області повідомив, що в ході візиту аудиторам - керівникам УЄФА і ФФУ планується показати Харківський аеропорт (будівля терміналу загальною площею 23 тис. кв. метрів, роботи на якій зараз ведуться у три зміни) і стадіон "Металіст", щоб Д.ТЕЙЛОР зміг особисто оцінити організацію робіт і динаміку їх проведення, які дозволять завершити реконструкцію стадіону вже в нинішньому році. Крім того, на прохання виконавчого директора УЄФА йому також покажуть Харківський залізничний вокзал і проведуть оглядову екскурсію містом.

С.СТОРОЖЕНКО висловив переконання, що разом з Харківською міською владою їм вдасться забезпечити повноцінне перебування високих гостей у місті, з тим, щоб вони змогли ознайомитися з "безперечними досягненнями, які дозволять завершити об`єкти будівництва в намічені строки".