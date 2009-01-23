Стороженко: УЄФА вважає Харків лідером з підготовки до Євро-2012

Заступник голови Харківської облдержадміністрації, І-й Віце-президент ФФУ Сергій СТОРОЖЕНКО переконаний, що УЄФА вважає Харків одним із лідерів підготовки до Євро-2012 в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ОДА, до такого висновку він дійшов, аналізуючи роботу експертів УЄФА, котрі зараз інспектують Україну.

С.СТОРОЖЕНКО, зокрема, повідомив, що 20 січня в штаб-квартирі Федерації футболу України відбулося засідання експертної групи, в ході якого представники Одеси і Львова доповіли про досягнуті результати своєї роботи.

"Не хочу коментувати ситуацію, що склалася в цих містах, а скажу лише, що представники Харкова, Донецька і Дніпропетровська не були викликані на згадане засідання, оскільки керівник департаменту УЄФА по стадіонах й безпеці Марк ТІММЕР вирішив, що результати роботи в цих трьох містах настільки динамічні, що немає сенсу витрачати час на заслуховування їх звітів", - зазначив він.

На думку С.СТОРОЖЕНКА, це підтверджує його оцінку щодо значних успіхів міста у підготовці до турніру.

"Моя точка зору підтверджується вже вустами керівника експертної групи УЄФА - українськими лідерами в підготовці до Європейської першості з футболу є Донецьк, Дніпропетровськ і Харків. Значні зрушення в організації робіт намітилися в Києві і це дозволяє нам бути впевненими в тому, що довіру, яку УЄФА виявило Україні й Польщі, буде виправдано", - наголосив І-й Віце-президент ФФУ.

Крім того, С.СТОРОЖЕНКО закликав українських журналістів припинити сумнівні виступи в ЗМІ про "фатальний" вплив світової фінансової кризи на якість підготовки до Євро, яке УЄФА, нібито, може передати іншим країнам. Нещодавно, на відкритті "Кубка Співдружності" у Москві, нагадав він, Президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ чітко заявив, що Євро-2012 проводитиметься в Україні й Польщі.

"Потрібно припинити ці песимістичні настрої. Ми не збиткові люди й проведемо чемпіонат не гірше ніж інші європейські країни", - підкреслив заступник керівника області.