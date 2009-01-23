Спортивні капелани почали підготовку до Євро-2012

Католицькі священики, які подають духовну підтримку спортсменам у Польщі, запрошені Конференцією єпископів країни на організаційну зустріч в рамках підготовки до чемпіонату Європи з футболу, який пройде в Польщі і на Україні в 2012 році, повідомляє агентство KAI.

Зустріч намічена на 9 березня. За словами капелана польської збірної на Євро-2008 священика Кшиштофа Пельчара, вже створена спеціальна комісія Конференції єпископів Польщі, яка координуватиме діяльність з духовного окормлення футболістів і уболівальників під час першості.

Священик додав, що польські капелани мають намір ефективно використати досвід своїх австрійських колег, яким "вдалося перетворити футбольний чемпіонат Європи на євангелізаційну місію серед уболівальників, сімей, молоді". На думку Пельчара, з духовного погляду Євро-2008 став "кращою пастирською ініціативою" останніх десятиліть.

Одним з перших завдань польських капеланів священик назвав налагодження добрих відносин з уболівальниками команд, особливо з так званими "фанатами". Причому, підкреслив Кшиштоф Пельчар, починати цю роботу потрібно негайно, не чекаючи початку чемпіонату.

РІА “Новости”