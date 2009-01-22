УЄФА відзначає позитивні зрушення в будівництві стадіону у Львові

Експерти УЄФА відзначають позитивні зрушення в будівництві стадіону до Євро-2012 у Львові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міськради, про це вони сказали, заслухавши 20 січня звіт Львова щодо реалізації цього проекту.

Делегація міста представила інспекторам детальну кількісну розбивку кошторису будівництва та його план-графік.

Зокрема, було поінформовано про завершення підготовчих робіт - першого етапу будівництва, та початок другого етапу - спорудження фундаменту стадіону, який, згідно з графіком, триватиме до кінця травня 2009 року.

Зі свого боку представник генпідрядника, ТОВ ПБП «Азовінтекс», надав представникам УЄФА необхідну проектну документацію, а керівник міської Дирекції з будівництва стадіону представив експертам організаційну структуру служби замовника.

Інспекторам також повідомили, що 23 січня з метою проведення засідання організаційного комітету з питань підготовки інфраструктури Львова до Євро-2012 до міста прибуде віце-прем’єр Іван ВАСЮНИК, експерти Федерації футболу України, представники профільних міністерств та Координаційного бюро з підготовки до Євро-2012 при Кабінеті міністрів, які перевірятимуть готовність аеропорту, готелів, стадіону та тренувальних полів.

Як повідомляв УНІАН, перший етап зведення стадіону у Львові завершився будівництвом тимчасової дороги навколо нього для під’їзду техніки (1,5 км), зніманням усього родючого шару ґрунту (80 тис.м3), який згодом використають для облаштування скверу біля стадіону, і вирівнюванням ділянки. Також встановлено баштові крани для монтажу чаші стадіону, а на будмайданчику обладнано трансформаторну підстанцію на 250 КВ, завдяки якій будівельники «Азовінтексу» працюють у три зміни.