«Баварія» висунула Тимощуку ультиматум

Генеральний менеджер мюнхенської "Баварії" Улі Хенесс заявив, що до кінця лютого 2009 року капітан пітерського "Зеніту" Анатолій Тимощук повинен визначитися, чи перейде він до "Баварії". Про це пише німецька газета Bild. За словами Хенесса, мюнхенці не збираються чинити тиск на гравця. В той же час, менеджер "Баварії" висловив здивування тим, що Тимощук досі не прийняв остаточного рішення.

Як пише газета " Спорт-Экспресс " з посиланням на самого гравця, Тимощук залишиться в "Зеніті" до літа 2009 року. При цьому не уточнюється, чи збирається півзахисник потім переходити до "Баварії".

У грудні 2008 року ряд ЗМІ повідомляли, що Тимощук провів переговори з керівництвом чемпіонів Німеччини і пройшов у німецькому клубі медобстеження. Пізніше сам футболіст спростував факт переговорів.

Лента.ру