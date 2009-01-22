На “Донбас Арені” встановлюють глядацькі сидіння з Австралії

На “Донбас Арені” розпочали встановлювати глядацькі сидіння. Як повідомили УНІАН у прес-службі стадіону, сьогодні за добу на трибунах з`являється близько 400-500 нових крісел, але з кожним днем темп наростає.

Незабаром, обіцяють тут, на допомогу будівельникам прибуде ще кілька груп монтажників. А повністю 50-тисячний стадіон «обросте» кріслами орієнтовно до початку літа.

Сидіння на «Донбас Арені» будуть трьох кольорів. Основна маса - жовтогарячі, значно менше - чорних і зовсім небагато - білих. Перші два символізують клубні кольори ФК «Шахтар», а з останніх на трибунах викладуть написи: Donetsk - на південній і північній, і Shakhtar - на сході.

Крісла виготовлені австралійською фірмою Camatic. Це пластикові відкидні сидіння, зроблені з мінімально горючих матеріалів, які одночасно вкрай стійкі до впливу сонячного світла (ультрафіолетових променів). А отже, свій зовнішній вигляд вони збережуть протягом багатьох років, що принципово важливо, оскільки на спинці кожного сидіння розміщений логотип «Донбас Арени».

Зараз установлюються крісла на верхньому ярусі трибун із північного боку чаші. Трохи пізніше будуть змонтовані сидіння з додатковими «опціями» - для глядацьких місць вищої категорії. Вони будуть м`які, обтягнуті штучною шкірою й до того ж обладнані підлокітниками з підсклянниками.