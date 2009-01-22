”Перший” візьме участь у тендері на телетрансляцію матчів Євро-2012

Перший національний канал надіслав офіційну заявку УЄФА на отримання прав на трансляцію в Україні матчів чемпіонату Європи 2012 року (Євро-2012). За словами керівника каналу Василя ІЛАЩУКА, Перший національний є членом Європейського мовного союзу і має першочергове право на придбання подібних телевізійних прав в Україні, пише газета «Дело» (№3 від 22 січня).

Водночас В.ІЛАЩУК не виключає, що за права висвітлювати футбольний форум можуть позмагатися й інші українські канали. Хоча на вчорашній день - останній, коли УЄФА ще приймав заявки на права трансляції Євро-2012 - інформацію про участь у конкурсі не підтвердила жодна з провідних вітчизняних телекомпаній.

Умови тендеру, зокрема й вартість прав на трансляцію матчів, поки що не відомі. Вся необхідна документація, деталі конкурсу та повідомлення про сам початок тендеру буде надано телекомпаніям тільки після того, як УЄФА проведе формальну процедуру допуску каналів до конкурсу.

Перший національний був власником прав на трансляцію попереднього Євро-2008 в Австрії та Швейцарії, придбання яких обійшлося каналу в 4 млн. євро. Вочевидь для Євро-2012 ця цифра буде вищою.

Довідка УНІАН. На продажу телевізійних прав Євро-2008 УЄФА заробила 800 млн. євро. За експертними оцінками, чемпіонат 2012 року в Україні та Польщі має принести Європейському футбольному союзу близько 1 млрд. євро.

Крім того, з дозволу УЄФА компанії, які виграли тендер, у певних випадках можуть передавати або продавати субліцензію на трансляцію частини матчів турніру іншим телеканалам у своїх країнах.