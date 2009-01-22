Інспектори УЄФА визнали позитивною динаміку реконструкції НСК “Олімпійський”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу України, про це вони заявили сьогодні у Києві на розширеній нараді з представниками ФФУ, Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, дирекції НСК «Олімпійський» та проектної команди реконструкції столичного стадіону.

Інспектори Європейського футбольного союзу висловили своє задоволення ходом робіт з реконструкції НСК «Олімпійський», що в 2012 році прийматиме фінальний матч Чемпіонату Європи з футболу. Зокрема, відзначено, що з кінця листопада 2008 року − відповідно до графіку − тривають будівельні роботи на нижньому ярусі стадіону. На цей момент повністю завершене обстеження стану існуючих споруд, а також розроблений оновлений генплан функціонування головної спортивної арени країни під час проведення Євро-2012.

Керівник Департаменту з питань стадіонів та безпеки УЄФА Марк ТІММЕР зазначив на нараді, що «виконання українською стороною своїх зобов’язань з реконструкції НСК «Олімпійський» на цей момент ми оцінюємо виключно позитивно. Ми задоволені тим, як вирішуються проблемні питання, на котрих ми акцентували увагу під час попереднього візиту в листопаді 2008 року. Вважаємо, що вельми позитивним моментом є і залучення до реалізації проекту консультантів Strategic Leisure та Poyry».

«Звісно, основна маса робіт ще попереду, і нам усім доведеться докласти великих зусиль. Однак зараз ми можемо констатувати, що реконструкція стадіону іде за графіком. Якщо позитивна динаміка зберігатиметься і надалі, то в травні ми зможемо рапортувати перед Виконавчим комітетом УЄФА: стадіон у Києві зводиться належним чином і в разі подальшого дотримання графіку робіт буде введений в експлуатацію у необхідні терміни, а саме − до червня 2011 року», − сказав М.ТІММЕР.

У свою чергу президент ФФУ Григорій СУРКІС зауважив: «Чи не вперше ми чуємо від експертів УЄФА з питань стадіонів такі схвальні відгуки. Це свідчить, що нині українська сторона працює як єдина команда, а наша країна впевнено просувається до своєї мети. Хочу запевнити, що ми й надалі нарощуватимемо темпи підготовки. Переконаний, спільними зусиллями нам вдасться на гідному рівні провести в Україні та Польщі чемпіонат Європи-2012».

На нараді було повідомлено, що генеральний проектувальник проаналізував вісім варіантів для досягнення максимальної місткості «Олімпійського», і був обраний проект, відповідно до якого так звана чиста місткість арени до Євро-2012 становитиме 63 тис. 467 глядачів (повна місткість − 69 тис. 423). Крім того, за результатами державного тендеру було визначено дві консалтингові компанії для супроводу реконструкції − Strategic Leisure (Велика Британія) і Poyry Architects (Фінляндія).

У засіданні також взяли участь міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, фахівці ФФУ, Мінсім’їмолспорту, Координаційного бюро з підготовки до Євро-2012, дирекції НСК «Олімпійський», німецької компанії-генпідрядника реконструкції GMP та компаній Strategic Leisure і Poyry Architects.

УЄФА на нараді представляли, окрім М.ТІММЕРА, директори домашніх арен англійських клубів «Арсенал» та «Ліверпуль» Джон БІТТІ та Джед ПОЙНТОН, а також експерти УЄФА Давид ПЕТРІАШВІЛІ і Бен ВЕЄНБРІНК.