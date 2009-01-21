У лютому завершать збирати “7 чудесних туристичних маршрутів України”

До лютого цього року триватиме збір пропозицій щодо участі в акції «7 чудесних туристичних маршрутів України».

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив голова Оргкомітету акції, заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО.

Він зауважив, що вже надійшли пропозиції туристичних маршрутів від 15 областей України.

М.ТОМЕНКО нагадав, що акція проходитиме у три етапи.

Перший етап (листопад 2008 року - лютий 2009 року), під час якого прийматимуться пропозиції щодо учасників акції.

Під час другого етапу (березень 2009 року – липень 2009 року) проходитиме представлення областями своїх номінантів, організація прес-турів та після його завершення буде визначено до 21 фіналіста акції.

Третій етап, що відбуватиметься з липня 2009 року по вересень 2009 року, визначить 7 переможців акції шляхом експертного та Інтернет-голосування.

Оголосити переможців всеукраїнської акції «7 чудесних туристичних маршрутів України» планується 27 вересня 2009 року у Всесвітній день туризму і День туризму в Україні.

За словами М.ТОМЕНКА, метою третього етапу акції є визначення найбільш привабливих туристичних маршрутів вихідного дня та найкращої туристичної інфраструктури України. «Особливо актуально це напередодні підготовки і проведення у нашій державі фіналу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Тому ця акція дозволить визначити туристичні маршрути, які займуть гостей України на 1-2 дні. Окрім того, вона сприятиме укріпленню іміджу України як цікавої туристичної держави», - сказав він.

За словами М.ТОМЕНКА, об’єктами для участі у конкурсі мають бути туристичні маршрути – чітко визначені суб’єктом туристичної діяльності шляхи подорожі (екскурсії, походу тощо), які передбачають відвідування ряду визначних історичних, архітектурних, культурних, духовних, природних чи інших пам’яток певної місцевості.

При цьому, додав М.ТОМЕНКО, до участі в акції допускатимуться маршрути, в інформації про які чітко зазначатимуться населені пункти, рекомендовані місця для відвідування, відстані між об’єктами, час, необхідний для пересування, наявна туристична інфраструктура, а також коротка тематична довідка про об’єкти відвідування. Тривалість таких маршрутів має не перевищувати двох днів, тобто у конкурсі беруть участь так звані «маршрути вихідного дня».