«Шахтар» і «Тоттенхем» домовилися перенести матч

Донецький футбольний клуб «Шахтар» і лондонський «Тоттенхем» досягли домовленості про проведення першого матчу 1/16 розіграшу Кубка УЕФА в Донецьку 19 лютого.

Як повідомили УНІАН у прес-службі донецького клубу, таке рішення вже підтверджене Європейським футбольним союзом.

Крім того, вже наступного тижня можна буде придбати квитки на цю гру. З 26 по 29 січня їх зможуть купити власники абонементів, а з 30 січня вони надійдуть у вільний продаж. Вартість квитків варіюється від 10 до 200 грн. залежно від сектору.

Як повідомляв УНІАН, перші матчі 1/16 розіграшу Кубка УЄФА за участю українських клубів відбудуться 18 лютого. Київське “Динамо” і “Шахтар” проведуть домашні матчі з іспанською “Валенсією” і лондонським ”Тоттенхемом” відповідно. А харківський “Металіст” на виїзді зіграє з генуезькою "Сампдорією".

За результатами 2008 року тільки ці три українські команди пройшли в розіграш 1/16 фіналу Кубка УЄФА.