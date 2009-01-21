Львів домовляється з ЄБРР про 50 млн. євро на міські дороги

Львів залучає Європейський банк реконструкції та розвитку до фінансування інфраструктурних об’єктів - міська рада сьогодні підписала угоду про наміри з ЄБРР щодо підготовки кредитного фінансування в обсязі 50 млн. євро.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськради, кошти передбачено на будівництво доріг у Львові, яке має бути завершене за 3 роки до Євро-2012.

Підписанням даної угоди банк підтвердив свій намір співпрацювати з містом з метою підготовки до запланованого кредитного фінансування. Підписана угода потребуватиме ще погодження сесії Львівської міської ради.

Запланований кредит надходитиме двома траншами по 25 млн. євро, однак умоаи надання позики ще потребують уточнення і узгодження сторонами. У випадку досягнення відповідних домовленостей між банком та Львівською міськрадою буде укладено кредитну угоду.

Ніяких зобов’язань міська рада за цим договором не несе, окрім сплати комісії в розмірі 40 тис. євро за оцінку проектів. Це її внесок у співпрацю з банком. Натомість банк, зі свого боку, як вклад у співпрацю залучає та оплачує послуги консультантів. Зокрема від ЄБРР в місті вже з 12 січня працює консультант. Він спільно з міською радою визначає пріоритетні проекти фінансування.