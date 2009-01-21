Павленко обіцяє перші тренувальні бази до Євро-2012 вже цього року

Міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО заявляє, що в Україні перші тренувальні бази до Євро-2012 будуть готові вже цього року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства у справах молоді, сім’ї та спорту, за вимогами УЕФА, для проведення турніру повинні бути готові 16 базових таборів, де команди - учасниці фіналу матимуть змогу тренуватися протягом усього чемпіонату, а також по дві трансферні бази на кожне приймаюче місто, де команди тренуватимуться безпосередньо перед кожною грою.

”Державна програма чітко визначила 32 тренувальні бази, які будуть готуватись відповідно до погодженого з УЄФА графіку. У 2009 році буде введено в експлуатацію 6 тренувальних баз, в 2010 році – 17, а в 2011 році – 9,” – повідомив Ю.ПАВЛЕНКО.

За словами міністра, окрім 28 тренувальних баз, на яких заплановано лише переобладнання і реконструкція, будуть збудовані чотири нові бази. Найбільшу кількість тренувальних баз планується організувати у Києві (8) та Київській області (6).

Підготовка тренувальних баз до Євро-2012 здійснюється на 15% за рахунок державного бюджету (передбачено 598,2 млн. грн.) та на 85% - за кошти інвесторів (необхідно залучити 2423,13 млн. грн.).

Зокрема, місцем підготовки збірної команди України з футболу має стати Національний олімпійський центр підготовки з ігрових видів спорту у с. Гориничі Києво-Святошинського району. Окрім об`єктів футбольної інфраструктури він включатиме також Національний антидопінговий центр та центр спортивної медицини.

Проте, як наголошують у Мінспорту, будівництво Національного олімпійського центру досі не розпочато. Причиною затримки є судова тяганина, пов’язана з передачею цілісного майнового комплексу військового містечка від Міністерства оборони до сфери управління Міністерства у справах сім`ї, молоді та спорту.

Водночас у профільному міністерстві вивчають можливість залучення додаткових базових таборів на території України з метою розміщення футбольних команд на належному рівні та за всіма вимогами УЕФА.