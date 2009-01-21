Гданськ до ЧЄ-12 планує інвестувати у трамваї майже 80 млн. доларів

Адміністрація міського транспорту Гданська планує у рамках підготовки до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року повністю оновити трамвайний парк, закупивши 35 трамваїв вартістю 250 млн. злотих (майже 80 млн. доларів).

Як пише польська газета «Metro», місто вже оголосило тендер, переможець якого стане відомий у березні 2009 року.

Гданськ планує також відремонтувати трамвайні колії та збудувати нові для покращення комунікації у місті, яке буде одним із 4 головних міст Польщі, де проходитимуть матчі Євро-2012.

За даними видання, закупівля трамваїв на 40% буде профінансована за рахунок коштів допоміжних програм Європейського Союзу, до якого Польща приєдналась в 2004 році.

«Metro» відзначає, що місто планує спочатку обрати 10 компаній, які виконають основні умови тендеру, а з-поміж них виберуть одну, що запропонує найкращу ціну і технічну пропозицію.