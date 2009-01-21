На ”Донбас Арені” буде найсучасніша система пожежної безпеки

На стадіоні, "Донбас Арена", що будується в Донецьку, встановлять найсучаснішу систему пожежної безпеки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Донбас Арени", недавнє займання залишків будівельного сміття в підземному паркінгу стало приводом для детального обговорення системи пожежної безпеки стадіону.

За словами технічного директора з експлуатації "Донбас Арени" Вадима ГУНЬКА, на стадіоні буде встановлена "так звана адресна пожежна сигналізація, тобто датчики, що реагують на наявність диму і підвищення температури".

"Загальна кількість таких автоматичних пожежних повідомлювачів буде близько 5 тисяч. Крім того, по всьому стадіону будуть розташовані аварійні кнопки - ручні пожежні повідомлювачі", - повідомив В.Гунько.

Він зазначив, що сигнал, який надійде від повідомлювачів, "попрямує в загальний вузол обробки інформації, котрий, у свою чергу, приведе в дію всі системи пожежогасіння згідно з наперед прописаному алгоритму, який спеціально буде створений для кожної з пожежних зон стадіону".

В.ГУНЬКО підкреслив, що в разі пожежної тривоги найближчі до місця займання ліфти опустяться на нижній рівень і відразу ж зупиняться - з відчиненими дверима.

"Система вентиляції "Донбас Арени" миттєво перебудується на інший режим роботи: у зону пожежі припиниться подача повітря, а всередині повітроходів спрацюють вогнестримувальні клапани. Одночасно відбудеться розблокування всіх дверей, турнікетів і замків у відповідній зоні. Паралельно розпочнуть свою роботу системи підпору, які нагнітатимуть свіже повітря в сходові клітки і ліфтові шахти і система димовидалення", - зазначив В.ГУНЬКО і додав, що "евакуація глядачів супроводжуватиметься голосовим сповіщенням, а монітори перейдуть у режим роботи покажчиків, які вказують дорогу до найближчого виходу".

В.ГУНЬКО підкреслив, що "у випадку, якщо вогонь пошкодить кабель чи буде локально пошкоджена система електропостачання, на "Донбас Арені" включиться аварійне освітлення".

Технічний директор також вказав, що основу системи пожежогасіння складуть понад 4500 спринклерів – водяних автоматичних зрошувачів, якими укомплектована більшість підтрибунних приміщень, а також підземний паркінг. Крім цього, по всьому стадіону передбачений внутрішній пожежний водопровід, який включає пожежні шафи з вогнегасниками і пожежними шлангами.

Крім того, за воротами футбольного поля встановлені пожежні гідранти. При необхідності пожежні машини зможуть виїхати на поле з транспортного тунелю і підключитися до них. За межами стадіону, в парковій зоні, також встановлено майже 20 підземних гідрантів у безпосередній близькості від будівлі стадіону та енергоцентру.

"Якщо займання станеться в технічному приміщенні (наприклад, серверному), де не можна гасити водою, - продовжив В.ГУНЬКО, - спрацює система об`ємного газового пожежогасіння, тобто в межах однієї кімнати. Вона передбачає застосування спеціального інертного газу. Тоді на вході з’явиться напис, який забороняє входити туди аж до повної ліквідації вогню".

В.ГУНЬКО відзначив, що така система об`ємного пожежогасіння, але тільки порошкова, передбачена в приміщеннях дизель-генераторних і складу палива. Аналог такої системи пожежогасіння, але вже з гасячою речовиною у вигляді спеціального аерозолю, передбачено в численних приміщеннях центральної кухні.

Що стосується евакуації уболівальників, то в разі нештатної ситуації для неї відведено від 2 до 8 хвилин. "Це означає, що, як тільки-но спрацює система повідомлення, глядачеві знадобиться не більше 8 хвилин, щоб відносно комфортно і без паніки дістатися до незадимленої сходової клітки, в яку, до того ж, нагнітатиметься свіже повітря", - сказав В.ГУНЬКО.

Він особливо підкреслив, що всі матеріали, використовувані при будівництві «Донбас Арени», мають мінімальну горючість і димоутворення, не виділяють токсичного диму в разі дії високих температур, а електричні кабелі будуть прокладені вогнестійкі і такі, що не містять галогенів.

"Звісна річ, що все устаткування систем пожежогасіння відповідає найжорсткішим світовим стандартам і є продукцією відомих світових виробників", - вказав технічний директор.

Він додав, що повністю система пожежогасіння буде введена в експлуатацію до відкриття "Донбас Арени" влітку 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня в підземному паркінгу стадіону "Донбас Арена" сталася пожежа, внаслідок якої постраждали і були госпіталізовані двоє турецьких робітників. На сьогодні стан їхнього здоров`я лікарі оцінюють як задовільний. Усього після події двома медичними установами міста були обстежені 15 робітників, у 13 з яких факт отруєння продуктами горіння не підтвердився. За попереднім висновком, причиною пожежі стало коротке замикання в тимчасовій електропроводці.