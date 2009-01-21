Федоренко сьогодні у Брюсселі говоритиме про підготовку до Євро

15:14, 21 січня 2009
Футбол 2012
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Повідомили в Місії України при ЄС

Директор виконавчої дирекції Федерації футболу України Іван ФЕДОРЕНКО відвідає сьогодні Брюссель для обговорення підготовки до Євро-2012.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили у Місії України при ЄС.

У ході одноденного візиту І.ФЕДОРЕНКО планує зустрітися з комісаром Євросоюзу з питань освіти, культури та молоді Яном ФІГЕЛЄМ та взяти участь у презентації у Європарламенті, присвяченій підготовці України та Польщі до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Крім того, у ході візиту заплановано зустріч І.ФЕДОРЕНКА з представниками бельгійського бізнесу.

 

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