Проекти стадіонів до ЧЄ-12 у Польщі, за які голосували поляки (фото)
Найкраща арена - у Гданську
Більшість поляків вважають, що новий стадіон у Гданську буде найкращим з усіх арен країни, де можуть пройти матчі чемпіонату Європи з футболу 2012 року.
|Прект "Янтарної арени" Гданська
Про це свідчать результати інтернет-опитування, яке з липня 2008 р. проводить компанія PL.2012, що координує підготовку Польщі до проведення чемпіонату.
Зокрема, станом на початок 2009 р., проект Гданського стадіону, будівництво якого розпочалось 15 грудня минулого року, визнали найкращим 42,1% інтернет-користувачів з понад 160 тисяч, котрі взяли участь у голосуванні.
Друге місце посів проект Національного стадіону у Варшаві, за який віддали свої голоси 42% поляків.
|Проект Національного стадіону у Варшаві
Третє місце зайняв проект стадіону у Вроцлаві, будівництво якого планувалось розпочати в січні 2009 року (6,7%), але з об’єктивних причин було перенесено.
|Проект міського стадіону у Вроцлаві
За ним іде Познанський (4,1%), Сльонський (в Хожуві) (3,2%) та Краківський стадіони (1,7%).
|Проект стадіону "Леха Познань"
|Проект "Сілезького стадіону" в Хожуві
|Прроект стадіону "Вісла Краків"
PL.2012 планує продовжувати збір голосів за найкращий стадіон і надалі оголошувати результати за підсумками 2009 р.
Всі фото з сайту www.2012.org.pl.