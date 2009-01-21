Автобани до Євро-2012 дозволять будувати приватним консорціумам

Верховна Рада протягом минулого сесійного тижня 13 - 16 січня схвалила законопроект про внесення змін до Закону «Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг», метою якого є створення більш сприятливих умов для реалізації інвестиційних проектів у сфері будівництва, реконструкції, ремонту і експлуатації автодоріг на умовах концесії із залученням коштів приватних інвесторів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту та зв’язку, проект змін дозволить будувати автомобільні дороги шляхом створення консорціуму, до складу якого увійдуть європейські та українські компанії.

В Мінтрансі зазначають, що такі консорціуми отримають право на будівництво і експлуатацію автодоріг упродовж 20-25 років, після чого вони переходитимуть у власність держави. Як обов’язкова умова, при будівництві автобанів буде вимагатися відразу закладати європейську систему стандартів безпеки.

Таким чином, новий законопроект дозволить значно розширити та покращити автодорожню мережу України. Завдяки його прийняттю буде можливо залучити додаткові кошти на будівництво доріг.

Будівництво автобанів на концесійній основі, зауважують в Мінтрансі, - широка європейська практика. Зараз за такою системою працюють автобани в Італії, Франції, Китаї, Португалії.

Законопроект набуде чинності після його підписання Президентом України.