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Львівський губернатор запросив поляків інвестувати в аеропорт
10:26, 21 січня 2009
Футбол 2012
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І відкривати нові авіарейси
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