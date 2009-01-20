Держгірпромнагляд призупинив роботи одного з об’єктів ”Донбас-Арени”

Держгірпромнагляд призупинив роботи одного з об’єктів стадіону „Донбас-Арена” в Донецьку.

Як повідомили УНІАН в Інформаційному центрі Держгірпромнагляду, роботи з будівництва підземного паркінгу в південному крилі стадіону „Донбас-Арена” були призупинені в ході перевірки дотримання норм промислової безпеки та охорони праці, яку було розпочато після нещасного випадку з робітниками ТОВ „ЕНКА”.

Робота комісії з розслідування обставин та причин нещасного випадку триває.

За даними Інформцентру, станом на 19 січня в терапевтичному відділенні центральної міської клінічної лікарні №1 знаходяться двоє працівників підприємства. Стан здоров’я постраждалих лікарі оцінюють як задовільний. Загалом двома медичними закладами були обстежені 15 робітників, у 13 з яких факт отруєння продуктами горіння не підтвердився.

Як повідомлялося, увечері 16 січня сталася пожежа на території стадіону «Донбас Арена», що будується. Пожежа сталася на території підземного паркінгу, де зайнялися залишки будівельного сміття. Вогонь було локалізовано спільними діями пожежників МНС, які прибули за викликом, співробітників замовника будівництва (ТОВ «Стадіон «Шахтар») і персоналу генерального підрядчика – турецької компанії «ENKA».

Водночас за даними Держгірпромнагляду, будівельники при гасінні пожежі до приїзду пожежної команди отруїлися продуктами горіння.