У Львові почали спорудження фундаменту на стадіоні до Євро-2012

У Львові сьогодні, 20 січня, розпочався другий етап будівництва стадіону до Євро-2012 – спорудження фундаменту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, цей етап, згідно з графіком, триватиме близько 4-х місяців до кінця травня.

На початку спорудження фундаменту мер міста Андрій САДОВИЙ та губернатор Микола КМІТЬ на будівельному майданчику урочисто заклали пам’ятну символічну капсулу із листом для майбутніх поколінь. Її помістили в «опалубку», споруджену для заливання фундаменту.

”Ми задекларували УЄФА терміни будівництва стадіону у Львові і підходимо до їх виконання дуже відповідально. Я задоволений тими темпами, які показує на сьогодні генеральний підрядник. Наші партнери добре усвідомлюють, що будують споруду, яка буде одним з впізнаваних символів Львова”, – сказав А.САДОВИЙ.

Як повідомляв УНІАН, перший етап зведення стадіону у Львові завершився будівництвом тимчасової дороги навколо стадіону для під’їзду техніки, зніманням усього родючого шару ґрунту, який згодом використають для облаштування скверу біля стадіону, і вирівняли ділянку.

Другий етап робіт на стадіоні розпочався викопуванням котловану розміром 60х40 метрів для встановлення фундаменту на північній його частині. Окрім того, підготовлено ділянки для заливання 10-ти стовбчастих фундаментів.

Для будівництва стадіону вже встановили 2 башневі крани. Після завершення їх монтування, на місці будівництва планують встановити камери для спостереження за будівництвом стадіону в режимі он-лайн.