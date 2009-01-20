Поляки вважають проект стадіону до Євро-2012 у Гданську найкращим

Більшість поляків вважають, що новий стадіон у Гданську буде найкращим з усіх арен країни, де можуть пройти матчі чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це свідчать результати інтернет-опитування, яке з липня 2008 р. проводить компанія PL.2012, що координує підготовку Польщі до проведення чемпіонату.

Зокрема, станом на початок 2009 р., проект Гданського стадіону, будівництво якого розпочалось 15 грудня минулого року, визнали найкращим 42,1% інтернет-користувачів з понад 160 тисяч, котрі взяли участь у голосуванні.

Друге місце посів проект Національного стадіону у Варшаві, за який віддали свої голоси 42% поляків.

Третє місце зайняв проект стадіону у Вроцлаві, будівництво якого планувалось розпочати в січні 2009 року (6,7%), але з об’єктивних причин було перенесено. За ним іде Познанський (4,1%), Сльонський (в Хожуві) (3,2%) та Краківський стадіони (1,7%).

PL.2012 планує продовжувати збір голосів за найкращий стадіон і надалі оголошувати результати за підсумками 2009 р.