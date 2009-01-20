Інтерпол готовий долучитися до безпеки Євро-2012 в Україні

Інтерпол готовий направити в Україну фахівців для посилення заходів безпеки під час Євро-2012, повідомив Генеральний секретар Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерпол) Рональд К.НОУБЛ під час зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНИМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, під час зустрічі наголошувалося на ролі парламентів у забезпеченні відповідної законодавчої бази, яка регламентує роботу правоохоронних органів.

В.ЛИТВИН високо оцінив рівень співпраці України з Інтерполом, підкресливши особистий внесок Р.К.НОУБЛА у її розвиток. Він зазначив, що Україна зацікавлена у тісній співпраці з цією організацією з метою посилення боротьби зі злочинністю, вивчення відповідного міжнародного досвіду, обміну передовими технологіями. Зокрема, вкрай важливим для України є обмін досвідом у сфері боротьби з корупцією, підкреслив В.ЛИТВИН.

Голова Верховної Ради висловив переконання, що візит Генерального секретаря Інтерполу надасть додаткового імпульсу подальшій інтенсифікації контактів між українськими правоохоронними органами та Інтерполом.

На думку В.ЛИТВИНА, одним з надзвичайно важливих напрямків співпраці є забезпечення безпеки проведення в Україні Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.

Голова ВР також висловив зацікавленість української сторони у проведенні в нашій країні однієї з сесій Генеральної асамблеї Інтерполу.

У свою чергу, Р.К.НОУБЛ назвав нинішній візит до України «історичним для Інтерполу». Він повідомив, що у понеділок був підписаний Меморандум про співробітництво (про паспорт працівника Інтерполу), зазначивши, що такий паспорт буде використовуватися всіма штаб-квартирами Організації у 187 країнах-учасницях Інтерполу.

Генеральний секретар Інтерполу також виступив з ініціативою проведення в Україні глобальної конференції по ідентифікаційним документам. Голова Верховної Ради висловив готовність парламенту підтримати цю пропозицію.

Сторони також обговорили деякі аспекти запровадження біометричних даних до ідентифікаційних документів.

*** Прийняття України до Інтерполу відбулося 4 листопада 1992 року на 61-й Генеральній асамблеї Організації. Національне бюро Інтерполу в Україні було створене 25 березня 1993 року.