У Польщі зростає кількість оптимістів Євро-2012

Кількість поляків, які вірять в успішну організацію і проведення Польщею фіналу чемпіонату Європи з футболу в 2012 році, постійно збільшується .

Як передає власний кореспонденти УНІАН у Варшаві, за даними останнього опитування, оприлюдненого компанією PL.2012, кількість оптимістів Євро-2012 серед поляків зросла до 51% з 46% у серпні минулого року.

Водночас, понад третина респондентів висловили сумнів – не вірять в успішну реалізацію проекту 36% опитаних.

Стосовно України, то 46% поляків переконані, що Україна, яка отримала у 2007 році право на проведення чемпіонату разом з Польщею, встигне вчасно та достойно приготуватися до нього.

З іншого боку, відзначають в PL.2012, багато громадян незадоволені темпами підготовчих робіт у своїй країні - 40% вважають, що підготовка відбувається надто повільно. А більше половини опитаних сумніваються, що в рамках підготовки будуть дотримані всі визначені терміни.

27% відзначають, що усвідомлюють затримку в підготовці, але впевнені, що поляки встигнуть все зробити, а 13% бояться компрометації й вважають, що вони не справляться з поставленими завданнями. І лише 6% переконані, що все відбувається згідно плану.

Більшість опитаних поляків (57%) вважають, що проведення Євро-2012 буде загалом корисним для всієї країни, а 39% - для регіону, де відбуватимуться матчі. Крім цього, 19% громадян бачать особисту вигоду від проведення турніру.

Дослідження також засвідчило, що темою чемпіонату сьогодні цікавляться 43% поляків, 7% з яких стараються постійно слідкувати за розвитком подій, а 36% час від часу цікавиться новинами.

В PL.2012 зазначають, що наразі матчі чемпіонату 2012 року на стадіонах мають намір подивитися близько 9,9 млн. поляків із 38 млн. населення країни, з яких 5,4 млн. хочуть це робити на стадіонах в тому регіоні, де вони проживають, а 4,5 млн. готові їздити усюди, де відбуватимуться матчі.