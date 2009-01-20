Де відбудуться два наступні чемпіонати світу з футболу?

Представники національних футбольних федерацій Іспанії і Португалії досягли згоди щодо подання спільної заявки на проведення чемпіонату світу з футболу 2018 року, повідомляє португальське інформаційне агентство Lusa.

У понеділок відповідний договір підписали голови цих федерацій - Анхель Марія Вільяр і Жілберту Мадаїл.

Іспанія вже має досвід проведення футбольної першості світу, яку вона приймала 1982 року. В активі іспанців також значиться один проведений чемпіонат Європи (1964). Португальці приймали першість континенту в 2004-му, виборовши право на його проведення у тому числі і в своїх сусідів на Піренейському півострові.

Серед країн, які виявляють цікавість до проведення чемпіонату миру-2018, світові ЗМІ називають Австралію, Англію, Катар, Китай, Мексику, Росію, США, а також Бельгію і Нідерланди спільно. Японія готова претендувати на турнір або в 2018-му, або в 2022-му.

Минулого четверга, 15 січня, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) почала прийом заявок на проведення чемпіонатів світу 2018 і 2022 років. Відповідний лист, що запрошує до подачі заявок, був розісланий по всіх національних асоціаціях, які мають права на проведення цих турнірів (145 - в першому випадку, 198 - в другому).

Оскільки чемпіонат світу-2014 має відбутися в Бразилії, а чемпіонат світу-2010 - в ПАР, серед можливих претендентів на дві чергові світові першість не буде представників Південної Америки, а Африка може претендувати лише на проведення мундіалю-2022. Такий підхід пояснюється політикою ротації континентів, якої ФІФА дотримується при виборі місця проведення чемпіонатів світу.

Щоб стати кандидатом на проведення, країна (або країни) повинна мати 12 стадіонів місткістю не менше 40 тисяч осіб, а також 80-тисячну арену для проведення матчу відкриття і фіналу. Вся необхідна інфраструктура повинна бути готова за рік до світової першості для проведення Кубка Конфедерацій, в якому традиційно беруть участь чемпіони континентів.

Відповідно до графіка ФІФА, зацікавлені національні футбольні асоціації повинні офіційно заявити про свій намір стати кандидатом на проведення чемпіонату світу до 2 лютого 2009 року. До 16 березня ці асоціації повинні направити до ФІФА заповнені заявочні форми, до 11 грудня 2009-го - підписати заявочні угоди. Про те, кому врешті дістануться ці два турніри, ФІФА оголосить у грудні 2010 року.

РІА “Новости”