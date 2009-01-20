Ліверпуль не зміг повернути лідерство в англійській Прем`єр-лізі

Ключова хвилина - 87-а

Закінчився останній матч 22-го туру англійської Прем`єр-ліги Ліверпуль - Евертон 1:1 (Джеррард 68 - Кахілл 87). Нічия не дозволила Ліверпулеві повернути собі перше місце в першості. Турнірне становище 1. МЮ 47 очок (гра в запасі) 2. Ліверпуль 47 3. Челсі 45 4. Астон Вілла 44 5. Арсенал 41 6. Евертон 36 7. Віган 31 8. Вест Хем 29 9. Халл Сіті 27 10. Фулхем 26 (дві гри в запасі) 11. Манчестер Сіті 25 (гра в запасі) 12. Портсмут 24 (гра в запасі) 13. Болтон 23 14. Сандерленд 23 15. Ньюкасл 23 16. Тоттенхем 21 17. Блекберн 21 (гра в запасі) 18. Міддлсбро 21 19. Сток Сіті 21 20. Вест Бромвич 21

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