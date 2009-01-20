Вроцлав знайшов додаткові 70 млн. доларів на будівництво стадіону

Влада Вроцлава знайшла спосіб, як додатково виділити з місцевого бюджету 70 млн. доларів на будівництво стадіону до чемпіонату Європи з футболу 2012 року, який має бути споруджений до 2011 року.

Про це повідомив мер Вроцлава Рафал ДУТКЕВИЧ, передає РАР.

Він повідомив, що рада міста 19 лютого внесе зміни до Багатолітнього інвестиційного плану розвитку Вроцлава, і це дозволить отримати кошти, яких не вистачає для спорудження стадіону.

Голова ради міста Яцек ОССОВСЬКИЙ сказав, що усі політичні сили підтримують проект. На думку Р.ДУТКЕВИЧА, місту не доведеться проводити повторний тендер на спорудження стадіону.

Як повідомляв УНІАН, три компанії, які пройшли до фінальної частини тендеру з будівництва стадіону до Євро 2012 у Вроцлаві, оголошеного ще в червні цього року, затребували за свої послуги значно більше коштів, ніж розраховувала місцева влада.

Зокрема, найменша запропонована ціна становила 250 млн. доларів, що на 70 млн. більше, ніж мала намір виділити на будівництво стадіону влада Вроцлав. Інші дві пропозиції - 260 та 320 млн. доларів.

Довідка УНІАН. Вроцлав є одним із 4 основних міст Польщі, у яких відбудуться матчі Євро-2012.

Згідно проекту, вроцлавський стадіон, який заплановано збудувати на площі 14 га, зможе вмістити 44 тисячі глядачів. Крім цього, на території стадіону працюватиме казино, дискотека, ресторан на 1600 осіб та офісно-конференційний комплекс.

У грудні 2008 року закінчились підготовчі роботи до спорудження стадіону, які з вересня проводила компанія Wakoz, завдяки чому основні будівельні роботи мали б початись, як планувалось, із січня 2009 року.

З листопада за будівництвом стадіону у Вроцлаві можна спостерігати через Інтернет: http://2012.org.pl/cities/wroclaw/camcorder?r,main,afterRedirect=true

Серед 4 міст організаторів Євро-2012 у Польщі, безпосереднє будівництво стадіону розпочалося лише у Гданьську – 15 грудня минулого року.

У решті міст тривають підготовчі роботи.