Уряд звільнив Червоненка з посади голови Нацагентства з Євро-2012

Кабінет міністрів України розпорядженням № 2-р від 14 січня 2009 року звільнив Євгена ЧЕРВОНЕНКА з посади голови Національного агентства України з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на Урядовому порталі.

У розпорядженні йдеться, що Є.ЧЕРВОНЕНКА звільнено згідно з його заявою.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада 2008 року Кабінет міністрів прийняв рішення про ліквідацію Національного агентства з питань підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, яке очолював Є.ЧЕРВОНЕНКО, і про створення відповідного Координаційного бюро у складі Секретаріату уряду.

Водночас, на початку грудня 2008 року екс-голова Національного агентства Є.ЧЕРВОНЕНКО був призначений першим заступником голови Київської міської державної адміністрації. За словами Є.ЧЕРВОНЕНКА, він, насамперед, керуватиме підготовкою столиці до Євро-2012.