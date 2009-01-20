На Закарпатті до ЧЄ-12 планують реконструювати два пункти пропуску

У рамках підготовки до Євро-2012 у зоні діяльності Виноградівської митниці (Закарпатська область) планують розпочати реконструкцію двох пунктів пропуску.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Виноградівської митниці Михайло ПОРАДА на нараді за підсумками роботи митниці у 2008 році.

За словами керівника митниці, у рамках підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, необхідним є розвиток прикордонно-митної інфраструктури, а саме реконструкція та будівництво пунктів пропуску в зоні діяльності Виноградівської митниці в комплексі з розвитком транспортної інфраструктури. «Тобто, мова йде про реконструкцію під’їзних шляхів до пунктів пропуску. Це дасть можливість збільшити транспортні та пасажиропотоки, що, в свою чергу, сприятиме розвитку транзитних перевезень», - зазначив М.ПОРАДА.

Відповідно до плану роботи митниці на 2009 рік планується розпочати реконструкцію міжнародних автомобільних пунктів пропуску «Вилок» та «Лужанка». Згідно з проектно-кошторисною документацією, яка вже розроблена й затверджена, на кожен з цих постів необхідно по 35 мільйонів гривень.

Також, за словами М.ПОРАДИ, цього року у планах Виноградівської митниці - розпочати роботи з проектування розмежування смуг руху пунктів пропуску «Дзвінкове», «Косино» митного поста «Астей» та митного поста «Дяково».