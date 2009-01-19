Кубок Ліги чемпіонів УЄФА покажуть в Африці

Африканські любителі футболу отримають шанс на власні очі побачити знаменитий кубок Ліги чемпіонів УЄФА, який найближчим часом відправиться в турне по континенту, повідомляє uefa.com.

Трофей найпрестижнішого клубного турніру в Європі з 26 лютого по 19 квітня відвідає Нігерію, Алжир, Єгипет і ПАР. Супроводжувати його будуть відомі футболісти, що мають безпосереднє відношення до більш ніж п`ятидесятирічної історії турніру.

"Ми раді привезти цей трофей до Африки разом з компанією Heineken, щоб африканські любителі футболу могли залучитися до кубка, за який бореться так багато їх співвітчизників. Трофі-тур з Heineken - це, свого роду, можливість віддячити нашим африканським уболівальникам", - відзначив маркетинговий директор УЄФА Філіпп Ле Флош.

У минулому сезоні трофі-тур Heineken пройшов у бразильських містах Сан-Паулу і Ріо-де-Жайнейро, столиці Аргентини Буенос-Айресі, чилійському Сантьяго та мексиканських Мехіко і Монтерреє. Трофей побачили більш ніж 51,5 тис. уболівальників, а 247 мільйонів споглядали його по телебаченню.