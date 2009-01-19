Завтра у Львові почнуть закладати фундамент стадіону до Євро-2012

Завтра, 20 січня, у Львові відзначатимуть другий етап будівництва стадіону - початок встановлення фундаменту. Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міськради, на будівельному майданчику відбудеться урочисте закладання пам’ятної символічної капсули, в середині якої буде лист для майбутніх поколінь.

Капсулу помістять в «опалубку», споруджену для заливання фундаменту. Роботи із встановлення фундаменту стадіону розпочнуться 20 січня і триватимуть, згідно з графіком, до кінця травня цього року.

Як раніше повідомляв УНІАН, перший етап зведення стадіону у Львові завершився будівництвом тимчасової дороги навколо стадіону для під’їзду техніки, зніманням усього родючого шару ґрунту, який згодом використають для облаштування скверу біля стадіону, і вирівняли ділянку.

Для будівництва стадіону вже встановили 2 башневі крани. Після завершення їх монтування, на місці будівництва планують встановити камери для спостереження за будівництвом стадіону в режимі он-лайн.