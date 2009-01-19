Платіні: якщо будуть стадіони – не бачу проблем з Євро-2012

Президент ФІФА Зепп Блаттер, виступаючи на відкритті Кубка Співдружності, торкнувся теми чемпіонатів світу 2018 і 2022 років, розповівши які країни можуть подати заявки на його проведення. "Ми відкриті для пропозицій. Я в курсі того, що багато країн претендують на проведення таких найбільших змагань. Можу назвати США, Іспанію з Португалією, Бельгію з Голландією, Англію, Японію, Катар, Китай, Австралію", - сказав він.

Немає сумніву у Блаттера і в тому, що світова першість 2010 року відбудеться, як і було заплановано, в Південно-Африканській Республіці. "Не варто полемізувати щодо ПАР. Ми там гратимемо в 2010 році!", - наголосив він.

Зі свого боку, президент УЄФА Мішель Платіні, торкаючись теми Євро-2012, господарями якого стануть Польща і Україна, головним питанням назвав наявність відповідних футбольних арен у цих країнах.

"Дуже важливо, щоб у столицях цих країн були відповідні стадіони. Якщо такі будуть, то жодних проблем з проведенням Євро-2012 я не бачу. Погодьтеся, не можна ж весь час проводити такі турніри в провідних європейських державах", - цитує РІА “Новости”.