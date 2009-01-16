11 готелів Полтави будуть готові прийняти гостей ЧЄ-12

Одинадцять готелів Полтави в рамках спільного проекту з харків`янами, схваленого УЄФА, будуть спроможні прийняти гостей Євро-2012 на належному рівні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міськради, про це 15 січня повідомив Харківський міський голова Михайло ДОБКІН.

Він також зазначив, що наразі ведуться переговори і з іншими містами, в основному Харківської області, які могли б надати аналогічні послуги для безперешкодного проведення Чемпіонату.

За словами мера, такий варіант спільної праці накладає ще більш серйозні зобов`язання на харків`ян в плані забезпечення зручної транспортної схеми - щоб уболівальники та гості змогли в найкоротші терміни і безпечно потрапити на спортивну арену і у фан-зони самого дійства.