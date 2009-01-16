З понеділка почнуть розробляти транспортну стратегію Львова

До Львова цими днями прибудуть фахівці німецького консорціуму PTV AG – VCDB GMBH, які розроблятимуть нову стратегію розвитку міського транспорту. Як повідомили УНІАН у прес-службі міськради, «транспортний документ» міста готуватиметься протягом наступних 5 місяців.

Загалом концепція складатиметься з 3 частин: І – оцінка поточної ситуації та випрацювання прогнозів, ІІ – підготовка техніко-економічного обгрунтування і ІІІ – підготовка проектів. Основною метою документу є впорядкувати рух у місті, визначити пріоритетні транспортні напрямки руху в та запропонувати вже готові проекти по їх розвитку.

Як повідомляв УНІАН, фінансове забезпечення всього проекту здійснюється за рахунок грантових коштів Урядового банку Німеччини KFW в обсязі 500 тис. євро. У грудні 2008 року було проведено Міжнародний відкритий кваліфікаційний конкурс, за результатами якого німецький консорціум PTV AG – VCDB GMBH було визначено переможцем на розробку стратегії.

Одним із завдань концепції є забезпечення транспортного сполучення нового стадіону, що будується до Євро-2012, з центральною частиною міста.