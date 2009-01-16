МЗС Польщі: ”газовий” конфлікт не вплине на візові питання

Міністр закордонних справ Республіки Польща Радослав СІКОРСЬКИЙ вважає, що газова суперечка з Росією не позначиться на планах запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.СІКОРСЬКИЙ сказав на прес-конференції у Вінниці.

"Я не бачу тут залежність між газовою суперечкою та запланованою лібералізацією візового режиму", - сказав він.

Р.СІКОРСЬКИЙ нагадав, що Польща раніше виступала за відміну візового режиму між Україною та ЄС, але змушена була його запровадити через свій вступ до ЄС. "Це була ціна, яку ми мусили заплатити за те, що ми в ЄС", - сказав він.

Р.СІКОРСЬКИЙ запевнив, що Генеральні консульства Республіки Польща в Україні всіляко полегшуватимуть громадянам України отримання польських національних та шенгенських віз. "Я хочу сказати, що особисто підписав угоду, яка звільнила 16 категорій громадян України від візових оплат. Ми також надаємо безкоштовні і національні польські візи, консулат буде полегшувати отримання віз як національних, так і шенгенських", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня 2008 року Україна і ЄС почали консультації про запровадження безвізового режиму. Рішення про початок консультацій було схвалене на саміті ЄС-Україна 9 вересня цього року в Парижі.

Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО після цих консультацій висловив сподівання, що Європейський Союз введе безвізовий режим для України до 2012 року, оскільки Україна разом із Польщею прийматиме фінал чемпіонату Європи з футболу.

У свою чергу віце-президент Єврокомісії Жак БАРРО повідомив, що визначено 4 основні теми переговорів: безпека документів, боротьба з нелегальною міграцією, внутрішній правопорядок і безпека, зовнішні відносини.

При цьому Ж.БАРРО зазначив, що Єврокомісія розраховує на посилення ролі України в боротьбі з організованою злочинністю, торгівлею людьми і відмиванням брудних коштів.

Ж.БАРРО також підкреслив, що питання лібералізації візового режиму залежатиме в першу чергу від України. «Я не можу зараз говорити про дати», - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи вимагатиме Єврокомісія введення в Україні паспортів з біометричними даними, віце-президент ЄК зазначив, що введення біометрії серйозно полегшило б підготовку переходу до безвізового режиму.