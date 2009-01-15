Оновлений стадіон Харкова буде еліт-классу

Оновлений стадіон “Металіст” у Харкові буде належати до категорії “еліт” – вищого класу прийнятого градуювання в Європі. Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міськради, про це заявив перший віце-президент Федерації футболу України, заступник голови облдержадміністрації Сергій СТОРОЖЕНКО сьогодні на прес-конференції.

“Стадіон є центром, від чого розпочинається відлік можливості проведення в конкретному місті матчів фінальної частини Євро 2012. Є стадіон – значить буде Євро. Тому всі наші зусилля спільні, скоординовані і абсолютно злагоджені з точки зору організації і фінансування”, - сказав С.СТОРОЖЕНКО. Він додав, що підтримує оптимізм міської влади в тій частині, що стадіон, поза сумнівом, буде зданий в грудні 2009 року.

За даними віце-президента ФФУ, оновлена арена стане третім за величиною стадіоном в Україні і зможе вмістити 42 тис. глядачів. Всі вони будуть повністю захищені від будь-яких погодних явищ новим дахом, що зараз будується.

Таким чином, матчі проходитимуть за любої погоди, а вболівальники будуть у безпечних і комфортних умовах.

С.СТОРОЖЕНКО звернув увагу, що будівельні роботи ведуться постійно, у дві з половиною зміни. 300 чоловік трудяться без вихідних і свят.

За інформацією І-го віце-президента Федерації футболу, в перерахунку на 1 глядацьке крісло будівництво стадіону обходиться в 3-4 тисячі євро, а значить для того, щоб побудувати стадіон з нуля необхідно 1 млрд.200 млн.грн.