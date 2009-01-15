Мер Харкова не сумнівається, що місто прийматиме Євро-2012

Міський голова Харкова Михайло ДОБКІН не сумнівається, що столиця Слобожанщини проводитиме матчі фінальної частини Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, таку точку зору він висловив на прес-конференції, присвяченій ходу реалізації програми з підготовки та проведення у Харкові фінальної частини Євро-2012.

«Незважаючи на всі складнощі, упевнений, що територіальна громада Харкова буде готова задовольнити всі вимоги УЄФА до 15 травня, коли остаточно вирішуватиметься питання про якість підготовки тих чи інших міст до проведення матчів чемпіонату 2012 року», - сказав М.ДОБКІН на прес-конференції, яка проходила за участю першого віце-президента Федерації футболу України, заступника голови Харківської облдержадміністрації Сергія СТОРОЖЕНКО.

М.ДОБКІН запевнив, зокрема, що стадіон «Металіст», де триває реконструкція, буде зданий вже цього року.

За словами мера, фінансування робіт на цьому об’єкті ведеться з міського та обласного бюджетів, а також за рахунок стратегічного інвестора (компанії DCH). При цьому він зазначив, що на найближчій сесії міськради, яка планується у лютому, місто має намір ще виділити субвенцію на будівництво стадіону в обсязі приблизно 10 млн. грн.

Говорячи про хід підготовки до проведення Євро-2012, С.СТОРОЖЕНКО виокремив Харків з-поміж інших українських міст-претендентів.

«В Україні немає такого міста, де б так інтенсивно велися роботи. У Харкові будівництво-лідер», - запевнив С.СТОРОЖЕНКО. Він також підтвердив, що до лютого в Харківському аеропорту завершиться етап котловинних робіт і почнуться монтажні роботи.

Підготовка об`єктів охорони здоров`я, будівництво доріг і дорожніх розв`язок також проходить згідно з окресленими раніше планами. «Обсяги фінансування будівництва та реконструкції харківських доріг не будуть зменшені, незважаючи на всі складнощі», - заявив М.ДОБКІН.

Міський голова Харкова висловив сподівання на покращення фінансування підготовчих робіт з державного бюджету. «Допоможе держава – зробимо більше», - сказав М.ДОБКІН.