Збірна України поступилася однією позицією в рейтингу ФІФА і посіла 16-те місце

В оприлюдненому сьогодні новому рейтингу ФІФА збірна України з футболу в порівнянні з минулим місяцем опустилася на одну сходинку і посідає 16-е місце.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу України, першу позицію зберегла за собою Іспанія, як і інші дев’ять збірних першої десятки.

Суперники України у відборі до Чемпіонату світу 2010 року − Англія і Хорватія − посідають відповідно 7-му та 8-му позиції, поступаючись Німеччині, Нідерландам, Італії, Бразилії, Аргентині, проте випереджаючи Росію з Туреччиною.

Решта конкурентів України у поточній кваліфікації ЧС-2010 розташувались далеко за межами світової Топ-50: Білорусь нині − 81-ша (+3 у порівнянні з попереднім рейтингом), Казахстан − 133-й (+4), Андорра − 195-та (-10).

Як повідомляв УНІАН, в опублікованому 17 грудня рейтинг-листі ФІФА вітчизняна футбольна збірна посіла 15-те місце, піднявшись одразу на п’ять позицій з 20-ї сходинки.