Донецьк і Дніпропетровськ є лідерами з підготовки до Євро-2012

Донецьк і Дніпропетровськ є лідерами з підготовки інфраструктури міст до проведення в Україні фіналу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства у справах сім`ї, молоді та спорту, про це заявив міністр Юрій ПАВЛЕНКО в інтерв`ю журналу "Єврофутбол".

“Якщо оцінювати готовність українських міст, можу твердо сказати, що Донецьк і Дніпропетровськ сьогодні є лідерами”, - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

За його словами, тут готові спортивні арени і бази, розпочато реконструкцію аеропортів та доріг.

Міністр також назвав “досить динамічною” підготовку до чемпіонату у Харкові, де реконструкція стадіону проводиться по секторах без припинення його експлуатації.

Він також відзначив, що на сьогодні врегульовані питання щодо реконструкції НСК “Олімпійський” у Києві та розпочато будівництво стадіону у Львові.

Ю.ПАВЛЕНКО також вважає, що у 2012 році в Україні буде рекордна кількість гостей фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу. "Раніше багата Європа проводила такі свята у себе і для себе, європейські вболівальники з року в рік їздили накатаними маршрутами. У 2012 році вперше футбольне змагання такого масштабу буде проведено у країнах Східної Європи, зокрема, на території колишнього Радянського Союзу", – сказав він.

Міністр також зазначив, що Україна при підготовці до турніру взяла на озброєння досвід Португалії, Німеччини, Австрії і Швейцарії, і висловив упевненість, що після 2012 року європейським країнам буде чому повчитися і в України.

“У заявах керівників УЄФА неодноразово звучало, що Євро-2012 за всіма показниками встановить новий рівень проведення чемпіонатів”, - сказав він.