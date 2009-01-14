“Динамо”, “Шахтар” і “Металіст” 18 лютого боротимуться за Кубок УЄФА

Київське “Динамо”, донецький “Шахтар” та харківський “Металіст” розпочнуть боротьбу в розіграші 1/16 фіналу Кубка УЄФА 18 лютого.

Як повідомили УНІАН у прес-службах цих клубів, про таку дату початку турніру стало відомо непередодні.

Зокрема, “Динамо” зустрінеться з іспанською “Валенсією” на стадіоні «Динамо» ім. Валерія Лобановського. Початок поєдинку - о 20.00. Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 26 лютого, в Іспанії на домашньому стадіоні “Валенсії” – «Местальї».

“Шахтар” проведе матч у Донецьку з лондонським ”Тотенхемом”. Гра розпочнеться о 19.00 на РСК «Олімпійський». Другий поєдинок пройде у Лондоні 26 лютого на стадіоні «Вайт Харт Лейн».

На відміну від перших двох клубів, харківський “Металіст” гратиме на виїзді - 18 лютого він зустрінеться з генуезькою "Сампдорією" на стадіоні Luigi Ferraris. Початок матчу о 21.45 (за київським часом) .

Як повідомляв УНІАН, лише три українські клуби - “Динамо”, “Шахтар” і “Металіст” - продовжують брати участь у європейській першості з футболу. За результатами 2008 року вони пройшли до розіграшу 1/16 фіналу Кубка УЄФА.