Збірна України з футболу проведе два матчі на Кіпрі

Підготовку до вирішальних матчів відбірного циклу Чемпіонату світу з футболу 2010 року, який відновиться навесні, національна збірна України продовжить двома товариськими поєдинками на Кіпрі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу, у 12-му за ліком Міжнародному турнірі на призи Футбольної асоціації Кіпру 10 лютого в Лімасолі українці проведуть зустріч зі збірною Словаччини.

У разі перемоги наша команда потрапить до фіналу, який відбудеться наступного дня. У випадку ж невдачі українці виборюватимуть третє місце в матчі з невдахою поєдинку Кіпр − Сербія, який також відбудеться 10 лютого у місті Ларнака.