11 березня у Верховній Раді пройдуть слухання по підготовці до Євро-2012

Верховна Рада України 13 січня ухвалила постанову «Про проведення парламентських слухань на тему: «Підготовка до проведення в Україні фіналу Чемпіонату Європи 2012 року з футболу».

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 395 із 442 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Згідно з постановою, ці парламентські слухання відбудуться 11 березня 2009 року.