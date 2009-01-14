11 березня у Верховній Раді пройдуть слухання по підготовці до Євро-2012
09:39, 14 січня 2009Футбол 2012
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"За" проголосували 395 депутатів
Верховна Рада України 13 січня ухвалила постанову «Про проведення парламентських слухань на тему: «Підготовка до проведення в Україні фіналу Чемпіонату Європи 2012 року з футболу».
Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 395 із 442 народних депутатів, зареєстрованих у залі.
Згідно з постановою, ці парламентські слухання відбудуться 11 березня 2009 року.
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