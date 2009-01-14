Польща визначила, хто будуватиме вокзали Варшави до Євро-2012

Польська державна залізниця PKP вибрала дві компапнії, які будуть брати участь у фінансуванні реконструкції Західного та Східного залізничних вокзалів у Варшаві в рамках підготовки до проведення чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.

Як пише Gazeta Wyborcza, компанії в обмін на інвестиції на модернізацію отримають право збудувати при залізничних вокзалах офісні, торговельні та готельні приміщення.

Західний вокзал буде модернізовувати разом з PKP французький концерн Nexity, а Східний, який нині в найзанедбанішому стані, іспанська девелоперська фірма Riofisa.

Планується, що над перонами Західного вокзалу буде споруджено 10 поверховий будинок, у партері якого будуть розташовані каси та зали відпочинку, а решта буде призначена для торгівлі, надання послуг, в тому числі, готельних.

Крім того, там буде побудовано паркінг "Паркуй та їдь" на 800 автомобілів для тих, хто далі хоче подорожувати поїздом.

Східний Вокзал планують повністю зруйнувати і на його місці збудувати новий, який буде поєднано разом з торговельним центром.

Залізничники обіцяють, що частина вокзалу для обслуговування пасажирів буде готова до Євро-2012.

PKP шукала партнерів для реконструкції вокзалів з осені 2007 року.

Як повідомляв УНІАН, Україна та Польща виграли право проведення чемпіонату Європи з футболу в квітні 2007 року.

У Варшаві три залізничні вокзали: Західний, Центральний та Східний.