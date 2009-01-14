ВР має намір змінити оподаткування на період проведення Євро-2012

Верховна Рада України 13 січня ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування у період проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 з футболу в Україні».

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосував 391 із 446 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Даним законопроектом пропонується внести зміни до закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» в частині звільнення від оподаткування доходів або прибутків, отриманих УЄФА в Україні внаслідок проведення Чемпіонату, зокрема, винагороди, що належать УЄФА у зв’язку з продажем маркетингових прав або медіаправ. Також передбачається внести зміни до статті 11 Закону України «Про податок на додану вартість» в частині запровадження тимчасової, на період проведення фінальної частини чемпіонату, норми щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з імпорту товарів (капітальних активів), отриманих представництвом Організаційного комітету УЄФА в Україні.

Також передбачається внести зміни до Закону «Про податок з доходів фізичних осіб» щодо звільнення від оподаткування призначених осіб крім резидентів України, незалежно від їх участі у Чемпіонаті в частині сум, сплачених ним за виконані роботи, або надані послуги в Україні, або за її межами у зв’язку з проведенням чемпіонату, не виключаючи, у вигляді заробітної плати, відшкодування видатків та добових.