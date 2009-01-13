Уряд затвердив проект реконструкції перону «F» у «Борисполі»

Кабінет Міністрів своїм Розпорядженням від 27 грудня 2008 р. № 1657-р затвердив проект і титул будови реконструкції та розширення перону «F» державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку.

Зазначений проект був розроблений Українським державним проектно-технологічним НДІ цивільної авіації «Украеропроект» та рекомендований до затвердження Центральною службою Укрдержбудекспертизи Мінрегіонбуду.

Загальна кошторисна вартість проекту близько 297,5 млн грн., з яких 222,6 млн грн. розраховано на проведення будівельно-монтажних робіт, понад 14,7 млн. – на устаткування та 60,2 млн. грн. на інші витрати.

Термін будівництва нового перону, відповідно до Розпорядження, 20 місяців. Його загальна площа становитиме майже 144 тис. кв. метрів

Фінансування проекту відбуватиметься за рахунок коштів Державного бюджету та власних коштів аеропорту.

Наразі вже укладено договір та оформлюється акт передачі будівельного майданчику підряднику.

Довідка УНІАН. Генеральним планом підготовки ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» до Євро-2012 передбачено реконструкцію та розширення існуючих перонів.

Будівництво перону «S» завершено і об’єкт прийнято державною комісією 24 грудня 2008 року. Отримано розпорядження Бориспільської райдержадміністрації про введення в експлуатацію закінченого об`єкту.