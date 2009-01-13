УЄФА може позбавити Львів права прийняти Євро-2012 вже 19 січня

18-19 січня комісія УЄФА вчергове відвідає Львів і в першу чергу перевірятиме, за які кошти у місті будуватимуть стадіон до Євро-2012 і де ці кошти передбачені.

Про це заявив міський голова Львова Андрій САДОВИЙ 12 січня під час сесії міськради, на якій розглядався проект бюджету міста на 2009 рік, повідомляє ЗІК.

Таким чином А.САДОВИЙ намагався переконати депутатів прийняти разом із загальним фондом бюджету бюджет розвитку, в проекті якого передбачено 610 млн. грн. на фінансування об`єктів до Євро-2012.

"Якщо ми не покажемо комісії цих грошей, якщо вони не будуть в нас записані, про Євро-2012 можна буде забути", - заявив А.САДОВИЙ. Окрім того, за його словами, це поставить під загрозу можливість отримати кошти з Кабміну, які передбачені на співфінансування підготовки Львова до Євро-2012.

Проте депутати не підтримали міського голову і відмовились голосувати за бюджет розвитку з “вигаданими” цифрами доходів. Зокрема, депутат Андрій ЧІПКО заявив, що за два роки підготовки до Євро-2012 всі давно зрозуміли, що Львів “жульнічає”.

“Якщо ми торік отримали від продажу землі 30 млн. грн., то як можна декларувати в бюджеті розвитку, що цього року ми отримаємо від продажу землі 300 млн. грн.?”, – сказав він. Відтак, учора був прийнятий лише загальний фонд бюджету Львова, обсяг доходів якого становить близько 1,6 млрд. грн.