Уряд планує надати кредити інвесторам готелів до Євро-2012 з коштів МВФ та ЄБРР

Уряд має намір надати кредити з коштів МВФ та ЄБРР інвесторам будівництва готелів до Євро-2012, які постраждали внаслідок економічної кризи і чиї проекти постали перед загрозою зупинки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив заступник міністра культури і туризму Юрій ЗУБКО на прес-конференції "Євро-2012 у контексті українського туризму".

“На сьогоднішній момент приймаються необхідні кроки урядом і за рахунок тих коштів, які будуть залучені від міжнародних інституцій, тобто від Міжнародного валютного фонду, Європейського банку реконструкції і розвитку, тобто з другого траншу цих коштів, планується кредитування тих об`єктів готельного будівництва, тих інвесторів, які потребують надання цих кредитів”, - сказав Ю.ЗУБКО. Він зауважив, що це, фактично, довгострокові кредити, оскільки на відміну від житлового будівництва, окупність будівництва готелів становить 7-10 років.

За словами заступника міністра, проектно-кошторисні етапи щодо більшості об`єктів розміщення до Євро-2012 сьогодні виходять на фінішну лінію, але проблема в тому, що практично всі вони реалізуються за інвестиційні кошти. “В умовах економічної кризи сьогодні є велика проблема нереалізації тих чи інших проектів, що залежить від загального економічного стану тих чи інших інвесторів чи інвестиційних компаній, які планували будувати готелі”, – зазначив він.

Ю.ЗУБКО поінформував, що на сьогоднішній момент Мінкульттуризму збирає інформацію з усіх приймаючих регіонів та узагальнює. За планами міністерства, “приблизно на кінець весни інвестори, які потребують кредитування, отримають кошти за рахунок рішень уряду з тих коштів, що сьогодні залишаються від міжнародних фінансових інституцій і мають піти, в тому числі, на підготовку об`єктів Євро-2012”.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо термінів кредитування та визначення інвесторів, котрі мають отримати допомогу держави, заступник міністра зазначив, що у травні УЄФА остаточно визначить міста, які прийматимуть матчі чемпіонату. І проекти будівництва готелів саме цих міст, які входять до Державної цільової програми підготовки до Євро-2012, отримають кредити. Крім того, до кінця травня в міністерстві зможуть зібрати всю необхідну інформацію, узагальнити її та перевірити.

Зі свого боку, голова Державної служби туризму і курортів Анатолій ПАХЛЯ повідомив, що загалом до Євро-2012 передбачено переоснащення, реконструкція та будівництво 306 об’єктів розміщення. За його словами, наразі вже укладено договори з приблизно 240 інвесторами, які зобов’язалися вкласти близько 46 млрд. грн. у ці проекти.

Він також повідомив, що станом на даний час у стадії будівництва перебуває 31 об`єкт розміщення, зокрема 13 у Києві, по три в Одесі, Дніпропетровську і Харкові, по чотири в Донецьку і Львові, і два в Полтаві. "Це те, що сьогодні будується реально і це показово", - зазначив А.ПАХЛЯ.