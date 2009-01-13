Держслужба туризму запровадить єдиний стандарт для турмаршрутів

Державна служба туризму і курортів розробляє державний стандарт “надання послуг туристичних з маркування та знакування туристичних маршрутів” і має намір цього року почати його запровадження в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Держслужби туризму Анатолій ПАХЛЯ сьогодні на прес-конференції "Євро-2012 у контексті українського туризму".

“Тобто, ми хочемо визначитися з тими знаками, які будемо запроваджувати на автомобільних магістралях і міжнародних транспортних коридорах. Знаками, які будемо встановлювати поблизу місць відвідування туристами тощо”, - сказав А.ПАХЛЯ. Він додав, що запровадження єдиних знаків є особливо актуальним з огляду на підготовку України до Євро-2012.

Голова Держслужби зазначив, що нові стандарти будуть відповідати європейським, де практика єдиного знакування туристичних маршрутів є загальноприйнятою. Водночас в Україні таких стандартів на сьогоднішній день не існує, а в кожному окремому регіоні знаки встановлюються за рішеннями місцевих органів влади.

А.ПАХЛЯ також повідомив, що на сьогоднішній день вже виконано перший етап розробки нового національного стандарту і в поточному році цю роботу планується завершити.

Разом з цим, поінформував голова Держслужби туризму, до Євро-2012 триває розробка 60 різнопланових туристичних маршрутів у регіонах, що приймають чемпіонат. Він зауважив, що такі маршрути визначаються з врахуванням відвідування об`єктів історично-культурної спадщини та можливої тривалості екскурсії – не більше 10-12 годин.

За його словами, 16 січня в Міністерстві культури та туризму відбудеться презентація цих турмаршрутів до Євро-2012. Водночас він додав, що наразі все перебуває у стадії планування, а основна робота з їх підготовки проходитиме у 2010-2011 роках.

Крім цього, сьогодні вивчається можливість створення туристично-інформаційних центрів, у яких турист зможе отримати всю необхідну інформацію щодо регіону, який він хоче відвідати. Як зазначив А.ПАХЛЯ, це також відповідає європейським стандартам у галузі туризму, без чого неможливо розвивати туристичну сферу в нашій державі.