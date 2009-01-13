УЄФА готова зменшити вимоги до кількості 4* і 5* готелів для ЧЄ-12

УЄФА готова йти на зниження вимог щодо кількості 4- і 5-зіркових готелів, необхідних для проведення в Україні Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив заступник міністра культури і туризму Юрій ЗУБКО під час прес-конференції "Євро-2012 у контексті українського туризму".

"УЄФА розуміє, що в умовах економічної кризи будівництво готелів високих категорій є проблематичним, тому УЄФА погодилася з тим, що частина делегації - тренерського складу і преси - може бути розміщена в тризіркових готелях", - сказав Ю.ЗУБКО.

Він уточнив, що згідно з генеральним планом в рамках підготовки до проведення Євро-2012 в Україні повинно бути побудовано 143 нові готелі, зокрема 54 п`ятизіркові, 67 чотиризіркових і 22 тризіркові. Крім того, до чемпіонату згідно із затвердженим генпланом в державі мають бути реконструйовані (з підвищенням категорії) 136 діючих готелів.

Зокрема в Києві, згідно з генпланом, до кінця 2011 року повинно діяти 24 п`ятизіркових готелів, 40 чотиризіркових і 23 тризіркових. На сьогодні, за інформацією заступника міністра, у стадії будівництва знаходяться 15 готелів, ще 6 – у стадії введення в експлуатацію та в стадії проектування і завершення отримання дозволів на будівництво ще близько 40 готелів.