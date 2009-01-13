Ющенко вивів Червоненка зі складу Координаційної ради з Євро-2012

Президент Віктор ЮЩЕНКО вивів Євгена ЧЕРВОНЕНКА зі складу Координаційної ради з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи-2012 року з футболу.

Про це йдеться в указі Президента від 13 січня 2009 року, текст якого розміщений на офіційному сайті глави держави.

Зазначеним указом до складу Координаційної ради уведено Іллю ШЕВЛЯКА – заступника міністра Кабінету міністрів України – директора Координаційного бюро з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи-2012 року з футболу Секретаріату Кабінету міністрів.

Також В.ЮЩЕНКО призначив заступника глави Секретаріату Президента Юрія БОГУЦЬКОГО секретарем Координаційної ради, увільнивши від виконання цих обов`язків Оксану СЛЮСАРЕНКО.

Водночас, зі складу Координаційної ради виведені О.СЛЮСАРЕНКО та Є.ЧЕРВОНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада Кабінет міністрів прийняв рішення про ліквідацію Національного агентства з питань підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, яке очолював Є.ЧЕРВОНЕНКО, і про створення відповідного Координаційного бюро у складі Секретаріату уряду.

Водночас, на початку грудня 2008 року екс-голова Національного агентства Є.ЧЕРВОНЕНКО був призначений першим заступником голови Київської міської державної адміністрації. За словами Є.ЧЕРВОНЕНКА, він, насамперед, керуватиме підготовкою столиці до Євро-2012.